Россия открыла авиасообщение с Сербией и Кубой

Авиасообщение с Сербией и Кубой разрешено с 15 октября, перелёты в Японию возобновят с 1 ноября. Об этом журналистам сообщила представитель Росавиации.

По информации ведомства, авиакомпании и власти иностранных государств получили уведомления о возобновлении регулярных пассажирских перелётов «в соответствии с решениями правительства РФ».

Ранее в среду сообщалось, что российские власти восстановят авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией, однако сроки возобновления перелётов не уточнялись.

Рейсы в Белград будут выполняться из Москвы два раза в неделю. С такой же частотой из российской столицы будут отправляться самолёты на Кубу (остров Кайо-Коко и город Санта-Клара). Рейсы в Токио запланированы из Москвы два раза в неделю, один раз в неделю — из Владивостока.