Россия возобновляет авиаперелёты в Сербию, Японию и на Кубу

Российские власти приняли решение восстановить авиационное сообщение ещё с тремя государствами. В список добавлены Сербия, Куба, а также Япония. Об этом объявил оперативный штаб по противодействию распространения коронавируса.

Рейс Москва – Белград будет выполняться два раза в неделю. С такой же частотой будет летать самолет из российской столицы в Токио. Ещё один рейс в Японию будет выполняться раз в неделю из Владивостока.

Два раза в неделю будет выполняться рейс на Кубу по двум пунктам назначения – на остров Кайо-Коко и город Санта-Клару. Кроме того, решено увеличить частоту рейсов в Швейцарию, Белоруссию, Объединённые Арабские Эмираты, и на Мальдивы.

Ранее в Российском союзе туриндустрии жаловались на малое число рейсов в ОАЭ, что привело к девятикратному подорожания авиабилетов в Дубай. За эконом-класс приходится платить 150 тысяч рублей, а в бизнес-класс цены доходят до миллиона.

