Россия окончательно вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ
Россия официально вышла из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), прекратив быть высокой договаривающейся стороной Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Об этом пишет «Коммерсантъ».
В марте власти РФ решили прекратить членство страны в Совете Европы и приняли закон об отказе выполнять решения ЕСПЧ, вступившие в силу после 15 марта. При обсуждении последствий прекращения членства России в Совете Европы Комитет министров организации определил, что конвенция о защите прав человека окончательно прекратит действие в отношении россиян с 16 сентября.
После выхода РФ из конвенции ЕСПЧ перестанет рассматривать жалобы, поданные против России на совершенные после 16 сентября действия.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,3 млн+59 035 / сут.
Умерли
386 тыс.+110 / сут.
Выздоровели
19,3 млн+50 020 / сут.
- Россия окончательно вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ
- Зеленский напомнил о «нацистском прошлом» Германии
- В Германии заявили о неизменности позиции по «Северному потоку-2»
- СМИ: В Пентагоне выступили против передачи Киеву ракет дальнего действия
- Глава МВД ФРГ призвала отстранить сборную России от Евро-2024
- Боец элитного спецподразделения объяснил, почему мобилизация в России не нужна
- Число пострадавших на таджикской границе граждан Киргизии возросло до 103
- Минобороны РФ показало кадры победы БТР-82А над американским М113 на Украине
- Шри-Ланка обсуждает с Россией возможность присоединиться к платежной системе «Мир»
- Юрист рассказал, как не лишиться сдаваемой в аренду квартиры
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru