Россия окончательно вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ

В марте власти РФ решили прекратить членство страны в Совете Европы и приняли закон об отказе выполнять решения ЕСПЧ, вступившие в силу после 15 марта. При обсуждении последствий прекращения членства России в Совете Европы Комитет министров организации определил, что конвенция о защите прав человека окончательно прекратит действие в отношении россиян с 16 сентября.

После выхода РФ из конвенции ЕСПЧ перестанет рассматривать жалобы, поданные против России на совершенные после 16 сентября действия.

