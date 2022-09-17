Россия окончательно вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ

Россия официально вышла из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), прекратив быть высокой договаривающейся стороной Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Об этом пишет «Коммерсантъ».

ЕСПЧ прекратил полномочия судьи от России

В марте власти РФ решили прекратить членство страны в Совете Европы и приняли закон об отказе выполнять решения ЕСПЧ, вступившие в силу после 15 марта. При обсуждении последствий прекращения членства России в Совете Европы Комитет министров организации определил, что конвенция о защите прав человека окончательно прекратит действие в отношении россиян с 16 сентября.

После выхода РФ из конвенции ЕСПЧ перестанет рассматривать жалобы, поданные против России на совершенные после 16 сентября действия.

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ТЕГИ:Совет ЕвропыРоссияЕСПЧ
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