Россия обошла Китай по числу зараженных коронавирусом

За минувшие сутки в РФ были выявлены 6 198 новых случаев заражения COVID-19. Такие данные привели в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ. По состоянию на 27 апреля, в стране зарегистрировано 87 147 случаев коронавируса, подчеркивает RT.

При этом, наибольшее число новых заражений зафиксировано в Москве — 2 871, ещё 638 — в Подмосковье. На третьем месте — Нижегородская область, где зарегистрированы 207 случаев. Также в пятёрке Республика Дагестан со 167 случаями и Санкт-Петербург со 161, отмечает Свободная пресса.