Россия обошла Китай по числу зараженных коронавирусом

За минувшие сутки в РФ были выявлены 6 198 новых случаев заражения COVID-19. Такие данные привели в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ. По состоянию на 27 апреля, в стране зарегистрировано 87 147 случаев коронавируса, подчеркивает RT.

При этом, наибольшее число новых заражений зафиксировано в Москве — 2 871, ещё 638 — в Подмосковье. На третьем месте — Нижегородская область, где зарегистрированы 207 случаев. Также в пятёрке Республика Дагестан со 167 случаями и Санкт-Петербург со 161, отмечает Свободная пресса.

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Между тем, по данным Университета Джонса Хопкинса на утро понедельника, 27 апреля, в Китае число инфицированных COVID-19 составило 83 912 человек. Таким образом, учитывая новые данные оперштаба, Россия вышла на девятое место в мире по числу заболевших коронавирусом.

Ранее НСН писала, что в Кремле оценили ситуацию с распространением COVID-19 в России. Как пишут «Аргументы и факты», пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков допустил выход на плато по коронавирусу к середине мая.

«Потом, в первый месяц лета, наверное, станет полегче», — заявил представитель Кремля.


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ФОТО: РИА Новости/Алехандро Мартинез Велез
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