Протестующие в Ереване намерены остаться на площади до утра

Протестующие в Ереване, которые выступают против подписания соглашения о прекращении военных действий в Карабахе, призывают оставаться на площади перед зданием правительства до утра, сообщает РИА Новости.

«Мы останемся здесь до утра», - заявил один из протестующих.

Зал заседаний правительства Армении разгромлен протестующими

Премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что все зачинщики погромов будут наказаны. «Все организаторы сегодняшних преступлений будут привлечены к ответственности по всей строгости», - заявил глава кабмина на своей странице в Facebook.

Ранее российские подразделения миротворческого соединения Центрального военного округа отправились на аэродром для вылета в Карабах.

Напомним, главы Армении, Азербайджана и России приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Как сообщил президент России Владимир Путин, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября.

Азербайджан и Армения должны обменяться военнопленными.

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ФОТО: Акция протеста в Ереване
ТЕГИ:Нагорный КарабахПротестыАрмения
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