Россия может пересмотреть рекомендацию не посещать Израиль

В России рассматривают возможность пересмотра рекомендации российским гражданам воздержаться от посещения Израиля. Об этом сообщил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. Он пояснил, что российские власти допускают изменение рекомендаций в связи с тем, что Израиль и «Хамас» заключили соглашение о прекращении огня в секторе Газа.

С 2022 года в Израиль прибыло более 95 тысяч репатриантов из России

По словам Викторова, обновленные рекомендации выйдут, «если позволит развитие обстановки».

Предписание посольства РФ с рекомендациями российским гражданам воздержаться от посещения Израиля без крайней необходимости действует с октября 2023 года. Боевики палестинского движения «Хамас» напали на территорию Израиля 7 октября 2023 года, после чего ЦАХАЛ начал военную операцию в секторе Газа.

Ранее сегодня офис по делам пленных в палестинском движении «Хамас» сообщил, что Израиль освободит 1 февраля 90 палестинских заключённых.


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Фото: isr.rs.gov.ru
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