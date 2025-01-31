Россия может пересмотреть рекомендацию не посещать Израиль
В России рассматривают возможность пересмотра рекомендации российским гражданам воздержаться от посещения Израиля. Об этом сообщил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. Он пояснил, что российские власти допускают изменение рекомендаций в связи с тем, что Израиль и «Хамас» заключили соглашение о прекращении огня в секторе Газа.
По словам Викторова, обновленные рекомендации выйдут, «если позволит развитие обстановки».
Предписание посольства РФ с рекомендациями российским гражданам воздержаться от посещения Израиля без крайней необходимости действует с октября 2023 года. Боевики палестинского движения «Хамас» напали на территорию Израиля 7 октября 2023 года, после чего ЦАХАЛ начал военную операцию в секторе Газа.
Ранее сегодня офис по делам пленных в палестинском движении «Хамас» сообщил, что Израиль освободит 1 февраля 90 палестинских заключённых.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru