С 2022 года в Израиль прибыло более 95 тысяч репатриантов из России
Десятки тысяч репатриантов из России и с Украины прибыли в Израиль с момента начала специальной военной операции. Об этом заявили в израильском министерстве алии и интеграции.
Как отметили в ведомстве, министерство предоставило прибывшим широкий спектр помощи, «включая размещение в гостиницах, интенсивное изучение иврита, трудоустройство и специальные программы для детей и подростков». Израиль прилагает значительные усилия для поддержки репатриантов в сферах занятости, образования, жилья, интеграции в сообщество.
Кроме того, министерство сообщило, что с 7 октября 2023 года, после обострения конфликта в секторе Газа, фиксирует репатриацию десятков тысяч человек, приехавших в Израиль «в период войны, испытывая глубокую связь со страной и народом».
Как уточнил советник офиса премьера Израиля Дмитрий Гендельман в беседе с РИА Новости, с 2022 года в страну прибыли свыше 95 тысяч репатриантов из РФ. Число репатриантов за этот период составило более 143 тысяч.
Между тем в России приняли закон, который позволяет репатриантам получать вид на жительство в упрощенном порядке, без получения права на временное проживание, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru