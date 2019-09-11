Захарова связала «Большую игру» Великобритании с желанием освоить деньги

Выпад Сандерса НСН прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Видимо, им (британским военным) нужно освоить большие суммы из бюджета», - заявила Захарова. Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что МИД РФ «подумает», стоит ли реагировать на заявления Лондона.

Ранее в посольстве РФ в Лондоне раскритиковали премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Тот в 80-ю годовщину начала Второй мировой войны заявил, что в сентября 1939 года Польша оказалась между «молотом фашизма и наковальней коммунизма».

