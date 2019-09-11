Захарова связала «Большую игру» Великобритании с желанием освоить деньги
В МИД РФ пообещали подумать над ответом Лондону, который думает о возвращении к эпохе противостояния Российский и Британской империй.
Глава Объединенного командования вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс предупредил о том, что Москва и Лондон могут вернуться к эпохе так называемой Большой игры. Этим термином называют период противостояния Российской и Британской империй в XIX и начале XX века. В этой связи Сандрес призвал перевести чрезвычайный комитет правительства Великобритании COBRA на круглогодичный режим работы.
Выпад Сандерса НСН прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Видимо, им (британским военным) нужно освоить большие суммы из бюджета», - заявила Захарова. Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что МИД РФ «подумает», стоит ли реагировать на заявления Лондона.
Ранее в посольстве РФ в Лондоне раскритиковали премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Тот в 80-ю годовщину начала Второй мировой войны заявил, что в сентября 1939 года Польша оказалась между «молотом фашизма и наковальней коммунизма».
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