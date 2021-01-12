Россия и Лаос ведут переговоры о поставках вакцины «Спутник V»

Россия и Лаос ведут переговоры о поставках российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Лаосе.

По данным агентства, планируется, что в течение года страна приобретет 2 млн доз вакцин.