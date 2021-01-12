Россия и Лаос ведут переговоры о поставках вакцины «Спутник V»
Россия и Лаос ведут переговоры о поставках российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Лаосе.
По данным агентства, планируется, что в течение года страна приобретет 2 млн доз вакцин.
Сейчас уже одобрена и проводится третья фаза клинических исследований вакцины «Спутник V» в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и других странах. Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз российской вакцины поступили от более чем 50 стран.
Ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов в эфире НСН рассказал, что вакцинация спровоцирует новые мутации COVID-19. Он также объяснил, каким образом вирус мутирует в организме человека. Так он прокомментировал сообщение о ом, что россиянка со сниженным иммунитетом полгода болела COVID-19, в результате в ее организме развилось 18 новых мутаций коронавируса.
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