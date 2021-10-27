Россия и Израиль обсудили взаимное признание сертификатов вакцинации от ковида

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и его израильский коллега Ницан Горовиц в ходе телефонного разговора обсуждались меры двух стран по борьбе с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

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В сообщении говорится, что в ходе беседы речь шла, в том числе о взаимном признании сертификатов о вакцинации против COVID-19.

«Мурашко отметил, что этот вопрос требует детального обсуждения и выработки общей позиции, Горовиц поддержал его и предложил создать рабочую группу по данному вопросу», - отметили в российском министерстве.

Ранее Израиль и Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) подписали соглашение о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса, сообщает RT.

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Фото: facebook.com/MinzdravRu
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияИзраильРоссияМинздрав
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