Россия и Белоруссия возобновят региональное ж/д сообщение

Уточняется, что речь идёт о железнодорожном сообщении между городами Алёща Витебской области из Великие Луки и Новосокольники Псковской области.

Для перевозки пассажиров будет задействован рельсовый автобус РА-2, время в пути составит до трёх часов.

«Пассажирское железнодорожное сообщение между Витебской и Псковской областями будет организовано по упрощённой процедуре пограничного контроля», - говорится в сообщении.

Ранее в ОАО «РЖД» заявили, что летом 2024 года к южным курортам России будут запущены дополнительные 82 пары поездов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

