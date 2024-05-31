Россия и Белоруссия возобновят региональное ж/д сообщение
Региональное пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией, прерванное 10 лет назад, возобновится с 5 июня. Об этом сообщает пресс-служба белорусского посольства в Москве.
Уточняется, что речь идёт о железнодорожном сообщении между городами Алёща Витебской области из Великие Луки и Новосокольники Псковской области.
Для перевозки пассажиров будет задействован рельсовый автобус РА-2, время в пути составит до трёх часов.
«Пассажирское железнодорожное сообщение между Витебской и Псковской областями будет организовано по упрощённой процедуре пограничного контроля», - говорится в сообщении.
Ранее в ОАО «РЖД» заявили, что летом 2024 года к южным курортам России будут запущены дополнительные 82 пары поездов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru