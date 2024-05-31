Россия и Белоруссия возобновят региональное ж/д сообщение

Региональное пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией, прерванное 10 лет назад, возобновится с 5 июня. Об этом сообщает пресс-служба белорусского посольства в Москве.

Глава МЧС назвал самые безопасные места в поездах при теракте

Уточняется, что речь идёт о железнодорожном сообщении между городами Алёща Витебской области из Великие Луки и Новосокольники Псковской области.

Для перевозки пассажиров будет задействован рельсовый автобус РА-2, время в пути составит до трёх часов.

«Пассажирское железнодорожное сообщение между Витебской и Псковской областями будет организовано по упрощённой процедуре пограничного контроля», - говорится в сообщении.

Ранее в ОАО «РЖД» заявили, что летом 2024 года к южным курортам России будут запущены дополнительные 82 пары поездов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:ПоездЖелезная ДорогаРоссияБелоруссия

Горячие новости

Все новости

партнеры