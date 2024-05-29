Глава МЧС назвал самые безопасные места в поездах при теракте

Подрыв поезда в рамках террористического акта «практически стопроцентно будет в головном вагоне». Как пишет ТАСС, об этом заявил глава МЧС Александр Куренков.

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По его словам, террористы поступают так с целью нанесения максимальных потерь, так как головной вагон «будут догонять следующие».

«Мы из этого можем сделать выводы, что самое безопасное место — либо в конце поезда, либо в середине», — резюмировал Куренков.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на участке железной дороги Белгород - Наумовка беспилотный летательный аппарат атаковал электричку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/mkhusnullin
ТЕГИ:ПоездаБезопасностьТерактыМЧС РФ

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