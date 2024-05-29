Глава МЧС назвал самые безопасные места в поездах при теракте

По его словам, террористы поступают так с целью нанесения максимальных потерь, так как головной вагон «будут догонять следующие».

«Мы из этого можем сделать выводы, что самое безопасное место — либо в конце поезда, либо в середине», — резюмировал Куренков.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на участке железной дороги Белгород - Наумовка беспилотный летательный аппарат атаковал электричку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

