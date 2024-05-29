Глава МЧС назвал самые безопасные места в поездах при теракте
Подрыв поезда в рамках террористического акта «практически стопроцентно будет в головном вагоне». Как пишет ТАСС, об этом заявил глава МЧС Александр Куренков.
По его словам, террористы поступают так с целью нанесения максимальных потерь, так как головной вагон «будут догонять следующие».
«Мы из этого можем сделать выводы, что самое безопасное место — либо в конце поезда, либо в середине», — резюмировал Куренков.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на участке железной дороги Белгород - Наумовка беспилотный летательный аппарат атаковал электричку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин подписал закон о создании открытого реестра должников по алиментам
- Жена российского депутата назвала родной Новосибирск Мухосранском
- Роспотребнадзор из-за кори опечатал частную школу в Москве
- В Москве арендаторам электросамокатов выписали 50 тысяч штрафов
- Психолог рассказала, как справиться с неудачей на экзамене
- В AliExpress заявили, что отправляют заказы в Россию в обычном режиме
- Продюсер предрек группе «Каста» незавидное будущее в Европе
- Международный парусный турнир Tenzor начнется в Подмосковье 30 мая
- Новый фильм Гая Ричи покажут в России одновременно с мировой премьерой
- Вакцинацию от менингококковой инфекции внесут в нацкалендарь прививок с 2025 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru