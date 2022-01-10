Первый рейс «Аэрофлота» прибыл в Нур-Султан

Первый рейс авиакомпании «Аэрофлот» приземлился в Нур–Султане. Об этом сообщили в комитете гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Отмечается, что самолет вылетел из Москвы и прибыл в столицу республики в 7:35 часов утра по московскому времени. Выполнение обратного рейса запланировано на 9:05 часов утра по Москве.

Ранее стало известно, что российская авиакомпания «Аэрофлот» возобновит рейсы в Нур-Султан с 10 января.

До этого ряд СМИ сообщил, что россиян вывозят из Казахстана военными самолетами.

В первые дни 2022 года в Казахстане начались массовые беспорядки, когда жители городов Актау и Жанаозен выступили против резкого увеличения стоимости сжиженного газа в два раза. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату.

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В ответ на это правительство страны ввело до 19 января чрезвычайное положение, начав контртеррористическую операцию. В ходе протестов в Казахстане, по данным ООН, около одной тысячи человек были ранены. В республиканском МВД сообщили о 16 погибших силовиках.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство страны и возглавил Совбез. Он заявил, что обратился за помощью в ОДКБ для того, чтобы «преодолеть террористическую угрозу». В Казахстан были направлены коллективные миротворческие силы. 7 января Токаев заявил, что террористы, среди которых, по его словам, есть и иностранные граждане, продолжают сопротивление. Он пообещал ликвидировать тех, кто не перестанет бороться с оружием в руках. При этом президент республики подчеркнул, что все требования граждан, которые были объявлены в мирной форме, услышаны.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:АэропортАвиасообщениеАэрофлотКазахстанМосква
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