Первый рейс «Аэрофлота» прибыл в Нур-Султан

Первый рейс авиакомпании «Аэрофлот» приземлился в Нур–Султане. Об этом сообщили в комитете гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Отмечается, что самолет вылетел из Москвы и прибыл в столицу республики в 7:35 часов утра по московскому времени. Выполнение обратного рейса запланировано на 9:05 часов утра по Москве.

Ранее стало известно, что российская авиакомпания «Аэрофлот» возобновит рейсы в Нур-Султан с 10 января.

До этого ряд СМИ сообщил, что россиян вывозят из Казахстана военными самолетами.

В первые дни 2022 года в Казахстане начались массовые беспорядки, когда жители городов Актау и Жанаозен выступили против резкого увеличения стоимости сжиженного газа в два раза. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату.