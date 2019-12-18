Россию заподозрили в незаконной торговле химическими веществами
Результаты испытаний в московской лаборатории по факту обнаружения в нефтепроводе «Дружба» загрязняющего вещества показали наличие в нефти четыреххлористого углерода. Как заявили Reuters ряд источников в нефтяной отрасли, это может говорить о незаконной торговле страной химическими веществами.
Напомним, в апреле текущего года трубопровод «Дружба» приостановил работы после того как было обнаружено существенное загрязнение проходящей по его каналам нефти хлорорганическими соединениями.
«По словам пяти источников в нефтяной промышленности, присутствие четыреххлористого углерода говорит о том, что Россия не пресекла незаконную торговлю химическими веществами. Эти источники утверждают, что четыреххлористый углерод строго регулируется российским законодательством», - пишет агентство.
Как отмечает Reuters, российские власти все еще расследуют этот инцидент, который затронул около 5 млн тонн нефти в трубопроводе, проходящем из России в Германию, Польшу, Венгрию, Словакию и Чехию через Беларусь и Украину.
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