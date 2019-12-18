Россию заподозрили в незаконной торговле химическими веществами

Результаты испытаний в московской лаборатории по факту обнаружения в нефтепроводе «Дружба» загрязняющего вещества показали наличие в нефти четыреххлористого углерода. Как заявили Reuters ряд источников в нефтяной отрасли, это может говорить о незаконной торговле страной химическими веществами.

Напомним, в апреле текущего года трубопровод «Дружба» приостановил работы после того как было обнаружено существенное загрязнение проходящей по его каналам нефти хлорорганическими соединениями.

«По словам пяти источников в нефтяной промышленности, присутствие четыреххлористого углерода говорит о том, что Россия не пресекла незаконную торговлю химическими веществами. Эти источники утверждают, что четыреххлористый углерод строго регулируется российским законодательством», - пишет агентство.

Как отмечает Reuters, российские власти все еще расследуют этот инцидент, который затронул около 5 млн тонн нефти в трубопроводе, проходящем из России в Германию, Польшу, Венгрию, Словакию и Чехию через Беларусь и Украину.

