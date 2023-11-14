Россию отключат от международной авиационной доменной зоны
Швейцарский провайдер услуг для гражданской авиации SITA закроет авиатранспортным компаниям России доступ к администрируемой им международной авиационной доменной зоне верхнего уровня «.aero», сообщают «Известия» со ссылкой на источники.
Аэропорты, авиакомпании и организации по техобслуживанию самолетов получили уведомление о прекращении регистрации и продления доменов в этой зоне с 10 ноября.
При этом сразу отключить Россию от авиационной доменной зоны у SITA не получилось. Ru-Center (одна из авторизованных в РФ организаций, осуществляющих регистрацию доменных имен .aero – Прим.ред.) сразу после получения уведомления экстренно продлил срок действия доменов всех своих клиентов на один год за свой счет, чтобы сохранить работоспособность их сайтов, говорится в рассылке компании.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россию отключат от международной авиационной доменной зоны
- Залужный пожаловался США на сложную ситуацию на фронте
- Годовая инфляция в Аргентине превысила 140%
- СК возбудит дело после избиения самарца мигрантом
- Президент Польши поручил Моравецкому сформировать правительство
- ХАМАС заявило о готовности освободить 70 заложников в обмен на перемирие
- Санду обвинила Россию в неуважении интересов граждан Молдавии
- Президент Бразилии сравнил действия Израиля с атаками ХАМАС
- СМИ: в жилом доме на северо-западе Москвы произошел пожар
- Reuters: боевики убили более 70 человек в Буркина-Фасо
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru