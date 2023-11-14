Россию отключат от международной авиационной доменной зоны

Аэропорты, авиакомпании и организации по техобслуживанию самолетов получили уведомление о прекращении регистрации и продления доменов в этой зоне с 10 ноября.

При этом сразу отключить Россию от авиационной доменной зоны у SITA не получилось. Ru-Center (одна из авторизованных в РФ организаций, осуществляющих регистрацию доменных имен .aero – Прим.ред.) сразу после получения уведомления экстренно продлил срок действия доменов всех своих клиентов на один год за свой счет, чтобы сохранить работоспособность их сайтов, говорится в рассылке компании.

