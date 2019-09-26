Россию назвали главной угрозой национальной безопасности Латвии

Новую концепцию национальной безопасности, в которой Россия названа главной угрозой, сегодня, 26 сентября, принял Сейм Латвии. Как отмечает РИА Новости, в ней отмечается, что против Латвии ведётся деятельность разведка и службы безопасности ряда стран. При этом, наибольшую угрозу представляют спецслужбы России. Подчёркивается, что вооруженные силы и военная инфраструктура РФ размещены на стратегическом европейском направлении.

Кроме того, в документе подчёркивается, что российские спецслужбы проводят систематическую работу ля того, чтобы получить важнейшие данные о внутренней и внешней политике. Кроме того, они следят за развитием социальных процессов и общественного настроения.