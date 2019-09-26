Россию назвали главной угрозой национальной безопасности Латвии
Новую концепцию национальной безопасности, в которой Россия названа главной угрозой, сегодня, 26 сентября, принял Сейм Латвии. Как отмечает РИА Новости, в ней отмечается, что против Латвии ведётся деятельность разведка и службы безопасности ряда стран. При этом, наибольшую угрозу представляют спецслужбы России. Подчёркивается, что вооруженные силы и военная инфраструктура РФ размещены на стратегическом европейском направлении.
Кроме того, в документе подчёркивается, что российские спецслужбы проводят систематическую работу ля того, чтобы получить важнейшие данные о внутренней и внешней политике. Кроме того, они следят за развитием социальных процессов и общественного настроения.
Ранее НСН писала, что министр юстиции Латвии Янис Борданс жестко раскритиковал министра внутренних дел республики Сандиса Гиргенса, который сходил на концерт российского певца Григория Лепса.
Борданс обвинил главу силового ведомства в том, что тот унизил Латвию, сидя на первых рядах зрительного зала. Также он выразил возмущение тем, что Лепсу до сих пор не запретили въезд в Латвию в отличие от соседней Литвы.
Власти Литвы внесли Лепса в черный список в начале мая 2019 года. В Вильнюсе певца обвинили в поддержке «агрессивной политики России».
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