Американцы назвали четыре страны для морского вторжения России
Издание Warrior Maven советует Польше и Прибалтике развивать свои военно-морские силы. Подробнее в материале НСН.
Многие из новых членов НАТО не могут похвастаться мощными военно-морскими силами, хотя и располагаются достаточно близко к России, чтобы быть потенциальными целями ее атаки с моря, пишет издание Warrior Maven со ссылкой на обзор Томаса-Даррела Янга в US Naval War College Review.
В частности, речь идет о Польше, вступившей в Альянс в конце 1990-ых, и об Эстонии, Литве и Латвии, которые стали членами НАТО в начале века. Американские эксперты пишут, что в силу советского прошлого, им не хватает традиций, культуры и доктрины сильного военно-морского флота.
«Польские и другие балтийские военно-морские силы должны модернизироваться, если они надеются быть в состоянии сдержать и победить то, что Янг характеризует как «возрождающуюся Россию». Российский Черноморский флот сыграл важную роль во вторжении страны на Крымский полуостров в 2014 году», — цитирует спецкор НСН публикацию Warrior Maven.
Помимо того, что небольшие страны-члены НАТО должны серьезно подойти к вопросу модернизации и усиления своих военно-морских сил, автор обзора также советует остальным членам Альянса помочь им в этом программами консультирования или как-то еще.
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