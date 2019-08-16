Американцы назвали четыре страны для морского вторжения России

Многие из новых членов НАТО не могут похвастаться мощными военно-морскими силами, хотя и располагаются достаточно близко к России, чтобы быть потенциальными целями ее атаки с моря, пишет издание Warrior Maven со ссылкой на обзор Томаса-Даррела Янга в US Naval War College Review.

В частности, речь идет о Польше, вступившей в Альянс в конце 1990-ых, и об Эстонии, Литве и Латвии, которые стали членами НАТО в начале века. Американские эксперты пишут, что в силу советского прошлого, им не хватает традиций, культуры и доктрины сильного военно-морского флота.