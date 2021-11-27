Российской авиакомпании запретили летать над Евросоюзом

Деятельность российской авиакомпании «Скол» запретили в Евросоюзе, следует из обновленного списка перевозчиков, которым запрещено летать над ЕС. Перечень опубликован на сайте Еврокомиссии.

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Отмечается, что в список «на основании выявленных серьезных недостатков в области безопасности» добавили семь авиакомпаний из Венесуэлы, Суринама, Ирана, Ирака, Нигерии, России и Зимбабве.

Кроме того, 90 авиакомпаниям из 15 стран запретили полеты над Евросоюзом из-за «неадекватного контроля за обеспечением безопасности полетов со стороны авиационных властей этих государств».

«Скол» — единственная российская авиакомпания, попавшая в черный список ЕК.

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ФОТО: pxhere.com
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