Российской авиакомпании запретили летать над Евросоюзом

Отмечается, что в список «на основании выявленных серьезных недостатков в области безопасности» добавили семь авиакомпаний из Венесуэлы, Суринама, Ирана, Ирака, Нигерии, России и Зимбабве.

Кроме того, 90 авиакомпаниям из 15 стран запретили полеты над Евросоюзом из-за «неадекватного контроля за обеспечением безопасности полетов со стороны авиационных властей этих государств».

«Скол» — единственная российская авиакомпания, попавшая в черный список ЕК.

