Правительство возместит авиакомпаниям отмену рейсов из-за пандемии

Авиакомпании получат компенсацию за отмену рейсов в Турцию и Танзанию в 2021 году. Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации.

Крупнейшая итальянская авиакомпания Alitalia закрывается из-за пандемии

Указ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ призван помочь авиакомпаниям оправиться от больших финансовых потерь на фоне сложной эпидемиологической ситуации.

Авиасообщение со многими странами в 2021 году было приостановлено из-за пандемии коронавируса. Авиакомпании были вынуждены отменять рейсы и возвращать деньги за билеты. Лоукостер «Победа» на фоне пандемии потерял более 1 млрд рублей.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: rossiya-airlines.com
ТЕГИ:Правительство РоссииАвиаперелеты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры