Правительство возместит авиакомпаниям отмену рейсов из-за пандемии

Указ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ призван помочь авиакомпаниям оправиться от больших финансовых потерь на фоне сложной эпидемиологической ситуации.

Авиасообщение со многими странами в 2021 году было приостановлено из-за пандемии коронавируса. Авиакомпании были вынуждены отменять рейсы и возвращать деньги за билеты. Лоукостер «Победа» на фоне пандемии потерял более 1 млрд рублей.

