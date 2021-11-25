Правительство возместит авиакомпаниям отмену рейсов из-за пандемии
Авиакомпании получат компенсацию за отмену рейсов в Турцию и Танзанию в 2021 году. Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации.
Указ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ призван помочь авиакомпаниям оправиться от больших финансовых потерь на фоне сложной эпидемиологической ситуации.
Авиасообщение со многими странами в 2021 году было приостановлено из-за пандемии коронавируса. Авиакомпании были вынуждены отменять рейсы и возвращать деньги за билеты. Лоукостер «Победа» на фоне пандемии потерял более 1 млрд рублей.
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