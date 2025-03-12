СМИ: Капитан столкнувшегося с танкером контейнеровоза оказался гражданином РФ
Задержанный капитан столкнувшегося с танкером Stena Immaculate контейнеровоза Solong оказался гражданином России. Об этом со ссылкой на владеющую судном компанию Ernst Russ сообщает Sky News.
По данным судовладельца, экипаж контейнеровоза состоит из граждан России и Филиппин.
Также отмечается, что 59-летний капитан был задержан по подозрению в непредумышленном убийстве по неосторожности после пропажи без вести одного из членов экипажа Solong.
Ранее в российском посольстве заявили, что власти Великобритании не сообщали о присутствии граждан РФ на борту столкнувшихся судов, напоминает RT.
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