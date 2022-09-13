Российское посольство в Афганистане приостановило выдачу виз и документов

«Уважаемые заявители! Посольство России в Афганистане просит вас до особого уведомления не приходить в консульский отдел. Мы работаем над вариантами выдачи вам уже принятых документов. Никакие заявления временно не принимаются, консульские услуги не оказываются, новые визы не выдаются», - отметили в посольстве.

Россияне случае возникновения экстренной ситуации могут обратиться по телефону срочной консульской поддержки.

На минувшей неделе около здания консульского отдела посольства РФ в Кабуле прогремел взрыв, в результате погибли два сотрудника дипмиссии, второй секретарь Михаил Шах и специалист-эксперт Кужугет Адыгжы, напоминает RT. Также есть пострадавшие среди граждан Афганистана. По данным СМИ, ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».

