Российское посольство в Афганистане приостановило выдачу виз и документов
Посольство России в Афганистане приостановило выдачу виз и документов, а также посещения консульского отдела. Об этом говорится в сообщении в Telegram дипмиссии.
«Уважаемые заявители! Посольство России в Афганистане просит вас до особого уведомления не приходить в консульский отдел. Мы работаем над вариантами выдачи вам уже принятых документов. Никакие заявления временно не принимаются, консульские услуги не оказываются, новые визы не выдаются», - отметили в посольстве.
Россияне случае возникновения экстренной ситуации могут обратиться по телефону срочной консульской поддержки.
На минувшей неделе около здания консульского отдела посольства РФ в Кабуле прогремел взрыв, в результате погибли два сотрудника дипмиссии, второй секретарь Михаил Шах и специалист-эксперт Кужугет Адыгжы, напоминает RT. Также есть пострадавшие среди граждан Афганистана. По данным СМИ, ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,2 млн+44 045 / сут.
Умерли
386 тыс.+101 / сут.
Выздоровели
19,1 млн+48 187 / сут.
- Песков ответил на вопрос о конфликте на армяно-азербайджанской границе
- Бочкарев: Около 70% школ и детских садов Москвы строят инвесторы
- МИД России призвал Баку и Ереван решать конфликты мирным путём
- Депутат Слуцкий: Всеобщей мобилизации опасаться не стоит
- Лавров и ряд членов делегации РФ на Генассамблею ООН получили визы США
- Зюганов призвал повысить прожиточный минимум до 25 тысяч рублей
- ВКС России уничтожили за сутки 800 украинских военных и боевиков
- Кремль пока исключил мобилизацию в России
- Путин назначил замглавы МИД Моргулова послом России в Китае
- Российское посольство в Афганистане приостановило выдачу виз и документов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru