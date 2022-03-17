Российское посольство призвало прекратить враньё в отношении авиаудара по Мариуполю
В посольстве России в США назвали сообщения в американских СМИ о причастности российских вооружённых сил к авиаудару по драмтеатру в Мариуполе дезинформационной кампанией, сообщает RT со ссылкой на заявление дипмиссии.
«Обращаем внимание на продолжающуюся дезинформационную кампанию в американских СМИ о происходящем на Украине. Очередным примером стала тиражируемая в местной прессе фальшивка о якобы причастности ВС РФ к удару по мариупольскому драматическому театру. Категорически отвергаем эти обвинения», — следует из сообщения посольства.
Там напомнили, что имеются достоверные сведения от выбравшихся из города беженцев о том, что боевики удерживали в здании театра мирных жителей в качестве заложников.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские вооруженные силы не наносили ударов по театру в Мариуполе, где могли держать заложников украинские националисты.
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