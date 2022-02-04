Российское посольство напомнило о «пробирке Пауэлла» после заявлений о видеофейке

Представленный американской стороной сценарий якобы ведущейся Москвой подготовки операции против Украины не вызывает удивления, следует из заявления посольства России в Вашингтоне в Facebook.

NYT: РФ планирует сфабриковать предлог для вторжения на Украину

«Это свойственно США», — заявили в дипмиссии. Как напомнили в посольстве, международное сообщество помнит, «на основе каких подлогов американцы осуществляли военные интервенции по всему миру, включая всем известную пробирку [бывшего госсекретаря США] Колина Пауэлла».

Как сообщалось ранее, Соединенные Штаты завладели разведданными о российском плане создать предлог для вторжения в Украину с помощью сфабрикованного видео. Об этом сообщила NYT со ссылкой на высокопоставленных должностных лиц администрации.

При этом в Вашингтоне отказались привести доказательства или раскрыть информацию о фабрикации Россией видео об Украине в качестве предлога для «вторжения».

Руководитель пресс-службы Госдепа США Нед Прайс сообщил, что информация о фабрикации принадлежит разведке.

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