В США не привели доказательства подготовки РФ провокаций на Украине

Руководитель пресс-службы Госдепа США Нед Прайс сообщил, что информация о фабрикации принадлежит разведке.

Так он прокомментировал просьбу журналиста пояснить, на чем основаны такие заявления. «Источником этого являются... разведданные, которые мы рассекретили», — сказал Прайс.

На просьбу сообщить, где находятся рассекреченные разведданные, чтобы с ними можно было ознакомиться, дипломат ответил отказом.

Как сообщалось ранее, Соединенные Штаты завладели разведданными о российском плане создать предлог для вторжения в Украину с помощью сфабрикованного видео. Об этом сообщила NYT со ссылкой на высокопоставленных должностных лиц администрации.

Отмечается, что должностные лица не будут публиковать никаких прямых доказательств российского плана или того, как они узнали о нем, заявив, что это поставит под угрозу их источники и методы.

