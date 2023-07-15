Российское генконсульство открыли на тайском Пхукете

Глава российского МИД Сергей Лавров лично принял участие в церемонии в Таиланде.



Россияне составляют самую многочисленную группу иностранных туристов, которые посещают Пхукет. В этом году на острове рассчитывают принять порядка миллиона туристов из России.

Ранее сообщалось, что Лавров проведет переговоры с исполняющим обязанности вице-премьера, министра иностранных дел Таиланда, передает «Радиоточка НСН».

