Российское генконсульство открыли на тайском Пхукете
15 июля 202315:01
На тайском острове Пхукет сегодня открыли Генеральное консульство России.
Глава российского МИД Сергей Лавров лично принял участие в церемонии в Таиланде.
Россияне составляют самую многочисленную группу иностранных туристов, которые посещают Пхукет. В этом году на острове рассчитывают принять порядка миллиона туристов из России.
Ранее сообщалось, что Лавров проведет переговоры с исполняющим обязанности вице-премьера, министра иностранных дел Таиланда, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru