Минтранс анонсировал кратное увеличение числа авиарейсов в Китай

В Министерстве транспорта РФ ожидают увеличения числа авиарейсов в Поднебесную в 2023 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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В Минтрансе отметили, что рассчитывают на «кратное увеличение» количества рейсов. Вырастет и число перевезенных пассажиров, считают в ведомстве.

Улучшению ситуации с пассажиропотоком между двумя странами поспособствует снятие ограничений на пересечение границы и возвращение к безвизовым туристическим поездкам, объяснили в Минтрансе.

В ведомстве уточнили, что у российских авиакомпаний есть 182 самолета для выполнения заграничных рейсов. Количество таких судов увеличивается, добавила пресс-служба.

Заинтересованность в увеличении пассажиропотока ранее высказал посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй. Он призвал сделать больше регулярных и чартерных рейсов, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КитайМинтрансРоссийская Авиация
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