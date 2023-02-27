Минтранс анонсировал кратное увеличение числа авиарейсов в Китай

В Минтрансе отметили, что рассчитывают на «кратное увеличение» количества рейсов. Вырастет и число перевезенных пассажиров, считают в ведомстве.

Улучшению ситуации с пассажиропотоком между двумя странами поспособствует снятие ограничений на пересечение границы и возвращение к безвизовым туристическим поездкам, объяснили в Минтрансе.

В ведомстве уточнили, что у российских авиакомпаний есть 182 самолета для выполнения заграничных рейсов. Количество таких судов увеличивается, добавила пресс-служба.

Заинтересованность в увеличении пассажиропотока ранее высказал посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй. Он призвал сделать больше регулярных и чартерных рейсов, передает НСН.

