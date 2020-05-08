Судно-трубоукладчик для «Северного потока-2» направилось в Германию

"Академик Черский", принадлежащий компании "Газпром флот", покинул порт Балтийск в Калининградской области и теперь следует в немецкий порт Мукран. Прибытие планируется уже около 22 часов в пятницу 8 мая. В Мукране судно заберет трубы, необходимые для стротельства.

По словам министра энергетики РФ Александра Новака, для завершения проекта требуется построить около 160 км полотна из 1,23 тыс км уже готового трубопровода. Оператором строительства "Северного потока-2" в водах Балтийского моря является компания Nord Stream 2, также являющаяся дочерним предприятием "Газпрома".

