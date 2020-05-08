Судно-трубоукладчик для «Северного потока-2» направилось в Германию
Судно "Академик Черский", способное достроить газопровод "Северный поток-2", отправилось к складу с трубами в Германии, чтобы приступить к завершению строительства. Об этом сообщает РБК.
"Академик Черский", принадлежащий компании "Газпром флот", покинул порт Балтийск в Калининградской области и теперь следует в немецкий порт Мукран. Прибытие планируется уже около 22 часов в пятницу 8 мая. В Мукране судно заберет трубы, необходимые для стротельства.
По словам министра энергетики РФ Александра Новака, для завершения проекта требуется построить около 160 км полотна из 1,23 тыс км уже готового трубопровода. Оператором строительства "Северного потока-2" в водах Балтийского моря является компания Nord Stream 2, также являющаяся дочерним предприятием "Газпрома".
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
177 тыс.+11 231 / сут.
Умерли
1 625+88 / сут.
Выздоровели
23 803+2 476 / сут.
- Найдена женщина, потушившая Вечный огонь на Марсовом поле
- Еще 51 человек с коронавирусом скончался в Москве
- У личного помощника Трампа обнаружен коронавирус
- Ношение масок в Петербурге станет обязательным требованием
- Пассажиропоток на транспорте в России упал на 70-95%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru