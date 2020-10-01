Российский журналист попал под обстрел в Нагорном Карабахе
Замглавреда телеканала "Дождь" Дмитрий Еловский попал под обстрел в городе Мартуни в Нагорном Карабахе, сообщил глава редакции Тихон Дзядко.
«Сейчас он находится в бомбоубежище»,- написал он в Telegram.
Кроме того, под обстрел попали журналисты французской газеты "Монд", двое из них ранены.
Ситуaция в Нaгорном Кaрaбaхе обострилaсь 27 сентября, нa спорной территории идут aктивные бои. В Aзербaйджaне и Aрмении ввели военное положение и объявили мобилизaцию.
Обе стороны сообщaют об убитых и рaненых, в том числе среди грaждaнского нaселения. В Бaку зaявили о взятии под контроль нескольких кaрaбaхских сел и стрaтегических высот. Еревaн эти дaнные опровергaет, a тaкже сообщaет об обстрелaх территории сaмой Aрмении.
Ранее Госдума призвала Армению и Азербайджан возобновить мирные переговоры, прекратив кровопролитие. Согласно принятому заявлению, депутаты готовы выступить в качестве посредников для скорейшей нормализации обстановки в зоне противостояния в Нагорном Карабахе.
Депутаты Госдумы также решительно осудили применение сторонами силы, которое приводит к жертвам как среди мирного населения, так и среди военнослужащих обеих стран.
Армения выразила готовность обратиться в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если конфликт в Карабахе усугубится. Вскоре после этого Ереван сообщил, что Турция сбила армянский истребитель. В свою очередь, в Стамбуле эту информацию опровергли.
Накануне руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций», востоковед Алексей Малашенко в эфире НСН заявил, что Турция не собирается воевать регионе, но хочет проверить Россию на прочность.
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