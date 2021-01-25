Российский трубоукладчик «Фортуна» возобновил строительство «Северного потока — 2» в водах Дании
Российской судно-трубоукладчик «Фортуна» возобновило укладку газопровода «Северный поток — 2» в водах Дании, говорится в сообщении оператора проекта Nord Stream 2 AG.
«Работы идут в соответствии с полученными согласованиями», — сообщила компания.
На днях судно «Академик Черский», которое может быть использовано для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», достигло немецкого порта Висмар.
Трубоукладчик чуть более недели курсировал вдоль побережья Калининграда, в четверг отправился к Висмару.
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