Российский трубоукладчик «Фортуна» возобновил строительство «Северного потока — 2» в водах Дании

Российской судно-трубоукладчик «Фортуна» возобновило укладку газопровода «Северный поток — 2» в водах Дании, говорится в сообщении оператора проекта Nord Stream 2 AG.

«Работы идут в соответствии с полученными согласованиями», — сообщила компания.

Не США, так Навальный. Под «Северный поток-2» заложили новую «бомбу»

На днях судно «Академик Черский», которое может быть использовано для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», достигло немецкого порта Висмар.

Трубоукладчик чуть более недели курсировал вдоль побережья Калининграда, в четверг отправился к Висмару.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Северный Поток-2Газопровод
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры