«Академик Черский» прибыл в Висмар

Таковы данные глобальной системы позиционирования судов Marine Traffic.

Трубоукладчик чуть более недели курсировал вдоль побережья Калининграда, в четверг отправился к Висмару.

Напомним, еще одно судно – «Фортуна»- зафиксировано около недостроенного участка «Северного потока — 2».

Ранее в «Газпроме» допустили, что проект «Северный поток - 2» может быть отложен или вообще остановлен по политическим причинам, сообщает «Свободная пресса». В компании Nord Stream 2 AG заявили, что начало работ по завершению строительства газопровода отложено в связи с проверкой технического оснащения.

