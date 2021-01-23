«Академик Черский» прибыл в Висмар

Судно «Академик Черский», которое может быть использовано для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», достигло немецкого порта Висмар.

«Северный поток-2» и казус Навального

Таковы данные глобальной системы позиционирования судов Marine Traffic.

Трубоукладчик чуть более недели курсировал вдоль побережья Калининграда, в четверг отправился к Висмару.

Напомним, еще одно судно – «Фортуна»- зафиксировано около недостроенного участка «Северного потока — 2».

Ранее в «Газпроме» допустили, что проект «Северный поток - 2» может быть отложен или вообще остановлен по политическим причинам, сообщает «Свободная пресса». В компании Nord Stream 2 AG заявили, что начало работ по завершению строительства газопровода отложено в связи с проверкой технического оснащения.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Голенков
ТЕГИ:РоссияСудноСеверный Поток-2
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