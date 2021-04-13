Российский посол в Аргентине привился от коронавируса «Спутником V»
Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов привился от коронавируса российским препаратом "Спутник V". Об этом сообщает РИА Новости.
Агентство со ссылкой на посольство передает, что Феоктистов хорошо себя чувствует. По его словам, от вакцинации у него не было побочных эффектов.
Отмечается, что доза вакцины для российского дипломата была получена непосредственно от Российского фонда прямых инициатив (РФПИ). Партии препараты, предназначенные для Аргентины, не используются для таких целей.
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