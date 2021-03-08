Российский посол раскрыл подробности крушения вертолета в ЦАР

Находящийся в вертолете российский инструктор и пилот не пострадали при аварии в Центральноафриканской республике 3 марта. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил посол России в ЦАР Владимир Титоренко.

Ранее стало известно, что с легким вертолетом марки Газель национальной армии ЦАР произошел инцидент. По словам Титоренко, армия использует его для наблюдательных полетов над автотрассой на границе Камеруна и Банги, и периодически эта дорога обстреливается из прилегающих лесных массивов.