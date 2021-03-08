Российский посол раскрыл подробности крушения вертолета в ЦАР

Находящийся в вертолете российский инструктор и пилот не пострадали при аварии в Центральноафриканской республике 3 марта. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил посол России в ЦАР Владимир Титоренко.

Ранее стало известно, что с легким вертолетом марки Газель национальной армии ЦАР произошел инцидент. По словам Титоренко, армия использует его для наблюдательных полетов над автотрассой на границе Камеруна и Банги, и периодически эта дорога обстреливается из прилегающих лесных массивов.

В Минобороне опровергли факт крушения вертолета в Сирии

Собеседник агентства отметил, что власти ЦАР не уточнили, у какой страны арендованы вертолеты Газель. Сообщалось, что вертолет совершил вынужденную жесткую посадку в болото и позже загорелся из-за утечки топлива.



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ФОТО: РИА Новости/Варвара Гертье
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