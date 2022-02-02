Польша раскритиковала Германию за отказ поставлять оружие Украине
Отказ Берлина поставлять оружие Киеву на фоне эскалации конфликта на границе с Россией означает, что Германия сделала неверные выводы из своей истории, пишет в статье для Spiegel экс-министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
По его словам, в вопросе военного снабжения Украины проявляется «немецкое бездействие», при этом Берлин содействовал строительству трубопровода «Северный поток-2».
«Самая большая страна континента обязана, наконец, хотя бы начать серьезно относиться к своей политике безопасности и восстановить пошатнувшееся доверие к себе», — написал бывший глава польской дипломатии.
Он отметил, что Германия должна осознавать свою ответственность за европейскую безопасность, однако ситуация с российским газопроводом говорит об обратном.
Напомним, США считают Германию «ненадежным партнером» из-за позиции страны по ситуации вокруг Украины. По мнению Вашингтона, такая позиция связана с желанием Германии получать дешевый газ из РФ.
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