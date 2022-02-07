Германия отказалась поставлять летальное оружие Киеву

Берлин не станет поставлять летальное оружие властям Украины, сообщает телеканал «360».

Польша раскритиковала Германию за отказ поставлять оружие Украине

При этом Германия не исключает возможности введения санкций против Москвы в случае эскалации ситуации, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«У федерального правительства многие годы четкий курс, а именно, что мы не осуществляем поставок в кризисные регионы, мы также не поставляем летальное оружие Украине», — сказал канцлер.

По его словам, экс-канцлер Германии Ангела Меркель придерживалась аналогичной позиции. Также Шольц высказался о возможных санкциях против России. По его словам, ФРГ не исключает никакие варианты применения ограничительных мер, в том числе и по газопроводу «Северный поток — 2».

Отказ Берлина поставлять оружие Киеву на фоне эскалации конфликта на границе с Россией означает, что Германия сделала неверные выводы из своей истории, написал ранее в статье для Spiegel экс-министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ОружиеУкраинаГермания
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