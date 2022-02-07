Германия отказалась поставлять летальное оружие Киеву
Берлин не станет поставлять летальное оружие властям Украины, сообщает телеканал «360».
При этом Германия не исключает возможности введения санкций против Москвы в случае эскалации ситуации, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
«У федерального правительства многие годы четкий курс, а именно, что мы не осуществляем поставок в кризисные регионы, мы также не поставляем летальное оружие Украине», — сказал канцлер.
По его словам, экс-канцлер Германии Ангела Меркель придерживалась аналогичной позиции. Также Шольц высказался о возможных санкциях против России. По его словам, ФРГ не исключает никакие варианты применения ограничительных мер, в том числе и по газопроводу «Северный поток — 2».
Отказ Берлина поставлять оружие Киеву на фоне эскалации конфликта на границе с Россией означает, что Германия сделала неверные выводы из своей истории, написал ранее в статье для Spiegel экс-министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
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