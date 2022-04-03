Российский «Искандер» уничтожил штаб обороны ВСУ в Харькове
Российские войска нанесли удар по штабу обороны Харькова, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя министерства обороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.
По его словам, уничтожены более 100 националистов и наемников из западных стран. Кроме того, в районах Лозовой и Павлограда уничтожена бронетехника, направляемая на усиление Вооруженных сил Украины в Донбассе.
Как отметил Конашенков, выведен из строя военный аэродром Миргород в Полтавской области, уничтожены украинские боевые вертолеты.
Ранее Вооруженные силы России с помощью высокоточного оружия большой дальности воздушного и морского базирования уничтожили хранилища Кременчугского нефтеперерабатывающего завода с бензином и дизельным топливом.
«Искандер» — семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов: «Искандер», «Искандер-М», «Искандер-К», «Искандер-Э». Официально называлась дальность полёта ракет комплекса "Искандер-М" - до 500 км.
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