Российский «Искандер» уничтожил штаб обороны ВСУ в Харькове

По его словам, уничтожены более 100 националистов и наемников из западных стран. Кроме того, в районах Лозовой и Павлограда уничтожена бронетехника, направляемая на усиление Вооруженных сил Украины в Донбассе.

Как отметил Конашенков, выведен из строя военный аэродром Миргород в Полтавской области, уничтожены украинские боевые вертолеты.

Ранее Вооруженные силы России с помощью высокоточного оружия большой дальности воздушного и морского базирования уничтожили хранилища Кременчугского нефтеперерабатывающего завода с бензином и дизельным топливом.

«Искандер» — семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов: «Искандер», «Искандер-М», «Искандер-К», «Искандер-Э». Официально называлась дальность полёта ракет комплекса "Искандер-М" - до 500 км.



