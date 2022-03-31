Российская армия уничтожила базы горючего в Днепре, Лисичанске и Чугуеве

За ночь российская авиация поразила 52 украинских военных объекта, в том числе четыре командных пункта, один склад боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, два склада горюче-смазочных материалов, 38 опорных пунктов и районов сосредоточения техники.

Кроме того, российские подразделения взяли под контроль населенный пункт Золотая Нива и форсировали реку Кашлагач, закрепившись на выгодном рубеже.

«Продвижение за сутки составило 6 километров. Уничтожено до 60 украинских националистов, два танка, 4 БМП, 9 автомобилей различного назначения», — добавил Конашенков.

