Российская армия уничтожила базы горючего в Днепре, Лисичанске и Чугуеве

Российские военные уничтожили крупные базы горючего в Днепропетровске, Лисичанске, Чугуеве и Новомосковске. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Базы снабжали топливом украинскую группировку войск на Донбассе. Вооруженные силы РФ уничтожили объекты высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования.

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За ночь российская авиация поразила 52 украинских военных объекта, в том числе четыре командных пункта, один склад боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, два склада горюче-смазочных материалов, 38 опорных пунктов и районов сосредоточения техники.

Кроме того, российские подразделения взяли под контроль населенный пункт Золотая Нива и форсировали реку Кашлагач, закрепившись на выгодном рубеже.

«Продвижение за сутки составило 6 километров. Уничтожено до 60 украинских националистов, два танка, 4 БМП, 9 автомобилей различного назначения», — добавил Конашенков.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВооруженные Силы РФМинобороны РФ
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