Российская армия уничтожила базы горючего в Днепре, Лисичанске и Чугуеве
Российские военные уничтожили крупные базы горючего в Днепропетровске, Лисичанске, Чугуеве и Новомосковске. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Базы снабжали топливом украинскую группировку войск на Донбассе. Вооруженные силы РФ уничтожили объекты высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования.
За ночь российская авиация поразила 52 украинских военных объекта, в том числе четыре командных пункта, один склад боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, два склада горюче-смазочных материалов, 38 опорных пунктов и районов сосредоточения техники.
Кроме того, российские подразделения взяли под контроль населенный пункт Золотая Нива и форсировали реку Кашлагач, закрепившись на выгодном рубеже.
«Продвижение за сутки составило 6 километров. Уничтожено до 60 украинских националистов, два танка, 4 БМП, 9 автомобилей различного назначения», — добавил Конашенков.
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