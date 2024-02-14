Суд отказал бывшему депутату Рашкину в УДО от наказания по делу об охоте

Мосгорсуд отказал бывшему депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину в условно-досрочном освобождении от наказания по делу о незаконной охоте, сообщает РИА Новости.

Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Рашкина

В суде указали, что экс-парламентарий неверно составил свое ходатайство, направленное в Кунцевский районный суд.

«Постановление Кунцевского суда Москвы отменить, ходатайство адвоката и осуждённого Рашкина возвратить заявителю», - заявила судья.

Ранее суд приговорил Рашкина к трем годам условно по делу о незаконной охоте на лося. По данным следствия, в ночь на 29 октября 2021 года экс-депутат, не имея лицензии, застрелил животное в Саратовской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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