Адвокат Михаила Ефремова опроверг сообщение о переговорах для УДО артиста

Об обращении от Ефремова агентству рассказал адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский. Он указал, что его попросили выяснить у семьи Захаровых позицию по данному вопросу. При этом Добровинский не уточнил, от кого именно поступило обращение.

«Я не обращался с такими заявлениями, мало ли там самозванцев было»,- сказал Хархорин.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал «Радиоточке НСН», что Ефремов может подать ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) из колонии после выборов президента РФ в марте.

