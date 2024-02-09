Адвокат Михаила Ефремова опроверг сообщение о переговорах для УДО артиста
Адвокат актёра Михаила Ефремова Пётр Хархорин опроверг информацию о том, что он якобы ведёт переговоры с юристом потерпевших о согласии на УДО артиста, сообщает РИА Новости.
Об обращении от Ефремова агентству рассказал адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский. Он указал, что его попросили выяснить у семьи Захаровых позицию по данному вопросу. При этом Добровинский не уточнил, от кого именно поступило обращение.
«Я не обращался с такими заявлениями, мало ли там самозванцев было»,- сказал Хархорин.
Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал «Радиоточке НСН», что Ефремов может подать ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) из колонии после выборов президента РФ в марте.
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