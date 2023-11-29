Российские заложники были освобождены бригадами «Аль-Кассам»

Военное крыло палестинского движения ХАМАС, бригады «Аль-Кассам», освободило двух российских заложников. Об этом говорится в Telegram-канале организации.

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В сообщении отмечается, что заложники с российским гражданством были освобождены «в ответ на просьбу российского руководства».

По словам замглавы политбюро палестинского движения ХАМАС Абу Марзука сообщал, радикалы намерены отпустить двух израильтянок с российским паспортом, помимо 10 израильских пленных, чьё освобождение уже было согласовано.

Ранее стало известно, что в список для обмена Израиля с палестинским движением была включена 13-летняя Гали Таращански, которая является дочерью гражданина России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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