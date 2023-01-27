Российские войска завершают окружение Артемовска

Оперативное окружение Артемовска Вооруженными силами России близится к завершению. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» и замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов в эфире Первого канала.

В ДНР заявили о переброске сил ВСУ в Угледар из-под Артемовска

По словам военного, почти все пути продвижения украинцев перекрыты. Для наступления ВСУ остался лишь один маршрут, однако и он по большей части контролируется российскими войсками.

Алаудинов также отметил, что киевские власти предпринимают попытки отправлять дополнительные подразделения украинских войск в Артемовск, однако не слишком преуспевают в своих намерениях, так как несут потери уже на подступах к населенному пункту.

Ранее врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что украинская армия перебрасывает силы из-под Артемовска в Угледар. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российская АрмияВСУУкраинаРоссияСпецоперация
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