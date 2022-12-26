Российские войска заняли выгодные позиции на Донецком направлении
Вооруженные силы России по-прежнему успешно продвигаются на Донецком направлении и заняли новые выгодные позиции. Об этом сообщило Минобороны России в сводке о проведении спецоперации за 26 декабря.
Отмечается, что в ходе атаки командного пункта 80-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины под Краматорском (ДНР) российские военнослужащие ликвидировали более 35 бойцов ВСУ, в том числе пять старших офицеров. Общие же потери противника здесь составили до 100 военных. Также украинские военнослужащие лишились восьми автомобилей и четырех БМП,
Успешно действует российская армия на Южнодонецком (потери противника — свыше 40 военнослужащих, три пикапа и две боевые бронированные машины), Купянском (ликвидированы до 20 украинских бойцов, одна БМП и два автомобиля) и Краснолиманском (уничтожены более 30 военнослужащих ВСУ, два броневика и два пикапа) направлениях.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил в ходе брифинга, что российские войска поразили пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников ВСУ в Артемовске на Донбассе. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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