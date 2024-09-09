Российские войска за сутки отразили три атаки ВСУ в Курской области
Российская армия отразила три атаки ВСУ в Курской области за минувшие сутки. Об этом сообщило Минобороны России.
В оборонном ведомстве отметили, что это произошло благодаря усилиям группировки войск «Север» при поддержке артиллерийского огня и армейской авиации. Атаки были отражены близ населенных пунктов 10-й октябрь, Черкасская Конопелька и Михайловка.
Также были сорваны попытки атак в направлении населенных пунктов Мартыновка, Кемяное, Коренево и Малая Локня. Благодаря действиям российской армии были уничтожены до 25 вражеских солдат и три боевые бронированные машины (в частности, MaxxPro производства США).
Ранее замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что из-за активных действий российских военных ВСУ сменили тактику на курском направлении.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru