В оборонном ведомстве отметили, что это произошло благодаря усилиям группировки войск «Север» при поддержке артиллерийского огня и армейской авиации. Атаки были отражены близ населенных пунктов 10-й октябрь, Черкасская Конопелька и Михайловка.

Также были сорваны попытки атак в направлении населенных пунктов Мартыновка, Кемяное, Коренево и Малая Локня. Благодаря действиям российской армии были уничтожены до 25 вражеских солдат и три боевые бронированные машины (в частности, MaxxPro производства США).

Ранее замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что из-за активных действий российских военных ВСУ сменили тактику на курском направлении.

