Российские войска продвинулись на 100-1500 метров на Запорожском направлении

По его словам, российские войска достигли успехов близ населенных пунктов Работино и Вербовое и заняли более выгодные позиции.

Рогов подчеркнул, что ВСУ могут лишиться Работинского выступа между Новопокровкой и Нестерянкой (Запорожская область).

Ранее сообщалось, что тактика российских военных в зоне проведения спецоперации сорвала планы командования Украины по контрнаступлению на запорожском направлении.

