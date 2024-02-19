Российские войска продвинулись на 100-1500 метров на Запорожском направлении

Российская армия продвинулась на запорожском направлении на расстояние от 100 до 1500 метров. Об этом заявил в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Рогов: ВС РФ заняли четыре опорных пункта ВСУ в районе Работино

По его словам, российские войска достигли успехов близ населенных пунктов Работино и Вербовое и заняли более выгодные позиции.

Рогов подчеркнул, что ВСУ могут лишиться Работинского выступа между Новопокровкой и Нестерянкой (Запорожская область).

Ранее сообщалось, что тактика российских военных в зоне проведения спецоперации сорвала планы командования Украины по контрнаступлению на запорожском направлении.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:ВСУРоссийская АрмияЗапорожьеРоссияСпецоперация

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