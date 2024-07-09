Российские войска освободили населенный пункт Яснобродовка в ДНР

Российская армия взяли под контроль Яснобродовку (ДНР). Об этом сообщило Минобороны России.

ВС РФ освободили Новопокровское в ДНР и Степовую Новоселовку под Харьковом

Отмечается, что боевые действия здесь ведутся силами подразделений группировки войск «Центр».

Кроме того, российская войска нанесли удары по разведывательному батальону и четырем бригадам ВСУ близ населенных пунктов Торецк, Водяное Второе, Тимофеевка, Миролюбовка и Красноармейск (ДНР).

Всего за прошедшие сутки в зоне ответственности группировки войск «Центр» украинская армия лишилась до 420 солдат, четырех автомобилей, боевой бронированной машины, противотанковой пушки «Рапира» и двух гаубиц Д-30.

Ранее Вооруженные силы России освободили населенный пункт Чигари в ДНР.

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ФОТО: ТАСС / Дмитрий Ягодкин
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