Российские войска освободили населенный пункт Яснобродовка в ДНР
Российская армия взяли под контроль Яснобродовку (ДНР). Об этом сообщило Минобороны России.
Отмечается, что боевые действия здесь ведутся силами подразделений группировки войск «Центр».
Кроме того, российская войска нанесли удары по разведывательному батальону и четырем бригадам ВСУ близ населенных пунктов Торецк, Водяное Второе, Тимофеевка, Миролюбовка и Красноармейск (ДНР).
Всего за прошедшие сутки в зоне ответственности группировки войск «Центр» украинская армия лишилась до 420 солдат, четырех автомобилей, боевой бронированной машины, противотанковой пушки «Рапира» и двух гаубиц Д-30.
Ранее Вооруженные силы России освободили населенный пункт Чигари в ДНР.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru