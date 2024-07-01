ВС РФ освободили Новопокровское в ДНР и Степовую Новоселовку под Харьковом
1 июля 202413:27
Российские военные освободили населенный пункт Новопокровское в ДНР, заявили в Минобороны России.
Кроме того, ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Степовая Новоселовка в Харьковской области, отметили в Минобороны России.
По данным российского оборонного ведомства, потери украинской стороны составили порядка 1905 военных.
Ранее врио главы Курской области Алексей Смирнов заявил, что над регионом уничтожили семь беспилотников ВСУ, отмечает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru