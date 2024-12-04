Российские войска нанесли удар по восьми украинским бригадам

Российские войска атаковали восемь бригад ВСУ в Курской области за минувшие сутки. Об этом сообщило Минобороны России.

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Всего были поражены одна танковая, три десантно-штурмовые и четыре механизированные бригады, уточнили в ведомстве.

Кроме того, были нанесены удары по двум бригадам территориальной обороны ВСУ.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что сегодня украинские офицеры недостаточно подготовлены. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Курская ОбластьСпецоперацияВСУРоссийская АрмияМинобороны РФ

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