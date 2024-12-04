Российские войска нанесли удар по восьми украинским бригадам

Всего были поражены одна танковая, три десантно-штурмовые и четыре механизированные бригады, уточнили в ведомстве.

Кроме того, были нанесены удары по двум бригадам территориальной обороны ВСУ.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что сегодня украинские офицеры недостаточно подготовлены. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

