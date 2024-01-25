Российские военные вывели из строя Krab и Vampire украинской армии

Российские войска вывели из строя в зоне спецоперации России на Украине (Запорожское направление) польские самоходную установку Krab и машину Vampire, стоящие на вооружении ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России.

ВС РФ нанесли 41 групповой и один массированный удар по центрам принятия решений на Украине

Также на других направлениях российская армия ликвидировала боевую машину реактивной системы залпового огня M270 «MLRS» производства США и две американские артсистемы М777.

Всего, согласно докладу Минобороны, за время проведения специальной военной операции по состоянию на 25 января 2024 года российские войска уничтожили 14794 танка, 7861 орудие полевой артиллерии, 568 самолетов, 452 зенитных ракетных комплекса и 265 вертолетов ВСУ.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили еще один танк Leopard.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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