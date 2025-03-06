Российские военные впервые уничтожили в зоне СВО установку Drone Dome

По словам представителей оборонного ведомства, система противодействия беспилотникам Drone Dome, находившаяся на вооружении ВСУ, была взорвана при помощи БПЛА в Херсонской области. Ее уничтожили военнослужащие группировки «Днепр».

Создатели уверяют, что Drone Dome — система, проверенная в боевых условиях, обеспечивающая быструю и всепогодную защиту от беспилотников в радиусе свыше 3,5 километра.

Ранее российские военные впервые уничтожили польский бронетранспортер в зоне СВО. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

