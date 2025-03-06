Российские военные впервые уничтожили в зоне СВО установку Drone Dome
Минобороны России сообщило в своем Telegram-канале, что в зоне спецоперации России на Украине российская армия впервые уничтожила установку Drone Dome («Антидроновый купол») — разработку израильской корпорации Rafael, которая известна другой своей продукцией, системой ПВО «Железный купол».
По словам представителей оборонного ведомства, система противодействия беспилотникам Drone Dome, находившаяся на вооружении ВСУ, была взорвана при помощи БПЛА в Херсонской области. Ее уничтожили военнослужащие группировки «Днепр».
Создатели уверяют, что Drone Dome — система, проверенная в боевых условиях, обеспечивающая быструю и всепогодную защиту от беспилотников в радиусе свыше 3,5 километра.
Ранее российские военные впервые уничтожили польский бронетранспортер в зоне СВО. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru