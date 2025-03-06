Российские военные впервые уничтожили в зоне СВО установку Drone Dome

Минобороны России сообщило в своем Telegram-канале, что в зоне спецоперации России на Украине российская армия впервые уничтожила установку Drone Dome («Антидроновый купол») — разработку израильской корпорации Rafael, которая известна другой своей продукцией, системой ПВО «Железный купол».

Российские военные впервые уничтожили польский бронетранспортер в зоне СВО

По словам представителей оборонного ведомства, система противодействия беспилотникам Drone Dome, находившаяся на вооружении ВСУ, была взорвана при помощи БПЛА в Херсонской области. Ее уничтожили военнослужащие группировки «Днепр».

Создатели уверяют, что Drone Dome — система, проверенная в боевых условиях, обеспечивающая быструю и всепогодную защиту от беспилотников в радиусе свыше 3,5 километра.

Ранее российские военные впервые уничтожили польский бронетранспортер в зоне СВО. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:ОружиеРоссийская АрмияМинобороны РФСпецоперация

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