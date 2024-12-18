Российские военные впервые уничтожили польский бронетранспортер в зоне СВО
Российские военные впервые уничтожили польский бронетранспортер в зоне СВО, сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что в операции приняли участие военнослужащие группировки войск «Запад», они уничтожили бронетранспортер «Rosomak».
Российская армия освободила населенный пункт Старые Терны в ДНР, сообщили в военном ведомстве. Также под контроль взят населенный пункт Трудовое.
Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов РФ Владимир Рогов сообщал, что российские военные вошли в Шевченко, позднее Денис Пушилин сообщил об освобождении села, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве задержан подозреваемый в поджоге служебной машины
- Виктория Каунова и секстет Ильи Морозова выступят в «Джазе на воде»
- Зеленский допустил, что вновь будет смешить людей
- Боец ММА Иван Емельяненко получил полтора года колонии
- СМИ: Выдачи автокредитов выросли на 70% за год
- СМИ: ХАМАС готово передать Израилю около 30 заложников
- Шадаев: Половина трафика YouTube перешла на российские видеохостинги
- Три российских компании попали под санкции США
- Один человек оказался зажат внутри вагона после аварии поездов
- На Кубани собрали около 100 тонн нефтепродуктов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru