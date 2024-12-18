Российские военные впервые уничтожили польский бронетранспортер в зоне СВО

Российские военные впервые уничтожили польский бронетранспортер в зоне СВО, сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что в операции приняли участие военнослужащие группировки войск «Запад», они уничтожили бронетранспортер «Rosomak».

Минобороны: ВС РФ за неделю освободили семь населенных пунктов

Российская армия освободила населенный пункт Старые Терны в ДНР, сообщили в военном ведомстве. Также под контроль взят населенный пункт Трудовое.

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов РФ Владимир Рогов сообщал, что российские военные вошли в Шевченко, позднее Денис Пушилин сообщил об освобождении села, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
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