Российские военные уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Уточняется, что беспилотный летательный аппарат был сбит примерно в 15:30 по местному времени (совпадает с московским). Данные о том, в каком районе был уничтожен беспилотник и каковы возможные последствия на земле, не разглашаются.

Ранее мирная жительница Белгородской области пострадала при ночной атаке ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

