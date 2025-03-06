Российские военные уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью
6 марта 202516:54
Российские дежурные средства ПВО ликвидировали беспилотник ВСУ в небе над Белгородской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Мионобороны России.
Уточняется, что беспилотный летательный аппарат был сбит примерно в 15:30 по местному времени (совпадает с московским). Данные о том, в каком районе был уничтожен беспилотник и каковы возможные последствия на земле, не разглашаются.
Ранее мирная жительница Белгородской области пострадала при ночной атаке ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru