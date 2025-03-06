Российские военные уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Российские дежурные средства ПВО ликвидировали беспилотник ВСУ в небе над Белгородской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Мионобороны России.

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Уточняется, что беспилотный летательный аппарат был сбит примерно в 15:30 по местному времени (совпадает с московским). Данные о том, в каком районе был уничтожен беспилотник и каковы возможные последствия на земле, не разглашаются.

Ранее мирная жительница Белгородской области пострадала при ночной атаке ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:Минобороны РФБелгородская областьВСУБеспилотники

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